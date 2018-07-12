Трамп не исключил, что обсудит с Путиным вопрос прекращения учений США в Балтии

Президент США Дональд Трамп не исключил, что на предстоящей 16 июля в Хельсинки встрече с Владимиром Путиным может обсудить вопрос о прекращении американских военных учений в странах Балтии. С такими словами Трамп, как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство Reuters, выступил в четверг на внеплановой пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит НАТО.

Высказывание Трампа прозвучало в ответ на вопрос, будут ли на встрече в Хельсинки обсуждаться проблемы продления действия договора СНВ-3, тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в нарушении которого американская сторона обвиняет Россию, а также вопрос о прекращении военных учений США и НАТО в странах Балтии, на чем настаивает Россия.

"Возможно, мы будем обсуждать это, - ответил Трамп. - Я хочу сказать, что мы будем обсуждать эти три вопроса и многие другие. Мы будем говорить о них".