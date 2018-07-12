Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО на саммите договорились поднять свои взносы на "небывалую высоту", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Был сделан существенный прогресс. Все договорились существенно поднять уровень своих взносов, поднимут до уровней, которые раньше были бы немыслимыми", - сказал Трамп в четверг на пресс-конференции по итогам саммита.

За год страны НАТО подняли военные расходы на $33 млрд, рассказал он.

"Я надеюсь, что нам удастся договориться с Россией. Думаю, нам это удастся. Те, кто находятся в зале, думают так же", - сказал Трамп.

По словам Трампа, лидеры стран НАТО поблагодарили его за предстоящую встречу с российским президентом.

"Они поблагодарили меня за встречу с Путиным. И высказали лучшие пожелания. Посмотрим, как она пройдет. Возможно, она может привести к чем-то очень продуктивному", - сказал он.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.