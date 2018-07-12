Меркель: встреча Путина и Трампа очень важна, она в интересах всех сторон

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа очень важна для всех сторон и общей безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО в Брюсселе.

"Разумеется, вчера мы обсудили эту встречу, - сказала она. - Я думаю, что эта встреча с Путиным очень важна, поскольку то, что США и Россия поддерживают диалог, хорошо для нас всех и в целом для безопасности".

Меркель выразила надежду на то, что оба президента обсудят вопросы разоружения.

Она также отметила, что все участники саммита НАТО подчеркнули приверженность альянсу и готовность внести вклад в его укрепление. Глава правительства ФРГ указала на то, что Трамп на встрече "потребовал [от союзников] того, что обсуждается на протяжении последних месяцев, - изменения распределения расходов". "Я дала понять, что мы находимся на этом пути и что это в наших собственных интересах", - отметила Меркель.

Меркель подчеркнула, что вопросы торговли и обороны нужно отделять друг от друга. "Одна тема - это безопасность, ее следует отличать от проблемы пошлин", - сказала она. "На мой взгляд, торговые вопросы и вопросы безопасности, обороны нужно отделять друг от друга", - подчеркнула Меркель. Она снова отметила, что ЕС готов обсуждать с США проблему таможенных пошлин.