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Президент Армении Армен Саркисян принял посла Италии в РА Винченцо Дель Монако


Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 12 июля, принял посла Италии в РА Винченцо Дель Монако. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с государственным визитом в Армению президента Итальянской Республики Серджио Матареллы с 30 по 31 июля.

Собеседники также коснулись возможности взаимодействия между президентскими структурами двух стран с учетом богатого опыта и традиций Италии в сфере парламентского управления.


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