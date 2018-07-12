Президент Армении Армен Саркисян принял посла Италии в РА Винченцо Дель Монако

Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 12 июля, принял посла Италии в РА Винченцо Дель Монако. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с государственным визитом в Армению президента Итальянской Республики Серджио Матареллы с 30 по 31 июля.

Собеседники также коснулись возможности взаимодействия между президентскими структурами двух стран с учетом богатого опыта и традиций Италии в сфере парламентского управления.