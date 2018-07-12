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Источник: Трамп не угрожал выходом из НАТО, потребовал увеличения расходов на оборону


Президент США Дональд Трамп на второй день саммита НАТО потребовал возобновить дискуссию о европейских расходах на оборону, однако не угрожал выходом из альянса. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам дипломатический источник в одной из европейских делегаций.

"Когда [на встрече по Украине и Грузии] очередь дошла до Трампа, он вернулся к теме расходов на оборону. После этого [генсек НАТО Йенс] Столтенберг созвал [внеочередную] встречу Североатлантического совета для обсуждения вопроса вкладов", - сказал дипломат.

"Нет, он [Трамп] не угрожал выйти из НАТО", - продолжил дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

 

 




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