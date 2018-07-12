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Геворг Багдасарян назначен прокурором города Еревана


Приказом генерального прокурора Армении Артура Давтяна от 11 июля, советник юстиции первого класса Геворг Багдасарян назначен прокурором города Еревана. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

Геворг Багдасарян ранее занимал пост начальника Управления по поддержанию обвинения и обжалования судебных актов Генпрокуратуры РА.

Другим указом генпрокурора, советник юстиции второго класса Раффи Асланян освобожден от должности  прокурора города Еревана и назначен начальником Управления по поддержанию обвинения и обжалования судебных актов Генпрокуратуры РА.


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