Общественное радио возобновляет выпуск новостей на грузинском языке

Редакция передач для зарубежных стран Общественного радио возобновляет выпуск новостей на грузинском языке. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Общественного радио Армении.

Выпуск новостей на грузинском языке будет доступен как в аудио-формате, так и в текстовом формате, с ними можно будет ознакомиться на следующем сайте.

Директор Общественного радио Армении Марк Григорян считает, что это очень важное для всех начинание. Грузинская служба Общественного радио Армении всегда была важна для армян, проживающих в Грузии.