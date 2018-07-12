МЭА: добыча нефти в странах ОПЕК в июне выросла до четырехмесячного максимума

Добыча нефти в июне в странах - членах ОПЕК выросла до 4-месячного максимума в 31,87 млн баррелей в сутки благодаря серьезному росту добычи в Саудовской Аравии - на 430 тыс. баррелей в сутки - до 10,46 млн.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

На фоне такой динамики уровень исполнения соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи снизился с 158% в мае до 120% в июне, подсчитало МЭА.

Страны не ОПЕК, участвующие в соглашении, также снизили показатель - с 75% в мае до 66% в июне.

Агентство сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки. При этом в 2019 году МЭА также, как и в июньском докладе, ожидает рост спроса на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

Ранее ОПЕК опубликовала свой первый прогноз темпов роста мирового спроса на нефть в 2019 году - на уровне 1,45 млн баррелей в сутки.