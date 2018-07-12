В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

В северных областях Армении 13 июля после полудня ожидаются дожди и грозы, местами возможен град. В остальных регионах будет наблюдаться погода преимущественно без осадков. Местами возможно усиление порывов юго-западного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в ближайшие 5 дней постепенно понизится на 6-8 градусов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью «Армгосгидромета» МЧС Армении, в Ереване в вечерние часы местами возможны кратковременные дожди и грозы, сопровождающиеся усилением ветра до 15-20 м/с. Ближайшей ночью в столице будет +25+27, завтра днем – +38+40.

Температура воздуха в регионах:

в Шираке: ночью – +14+19, днем – +28+33,

горах Котайка: ночью – +14+19, днем – +28+33,

предгорьях Котайка: ночью – +22+24, днем – +35+37,

бассейне озера Севан: ночью – +14+19, днем – +28+33,

Лори: ночью – +15+20, днем – +27+32,

Тавуше: ночью – +17+22, днем – +32+36,

горах Арагацотна: ночью – +14+19, днем – +28+33,

предгорьях Арагацотна: ночью – +24+26, днем – +37+39,

Арарате: ночью – +23+26, днем – +38+40,

Армавире: ночью – +23+26, днем – +38+40,

горах Вайоц дзора: ночью – +14+19, днем – +28+33,

в предгорьях Вайоц дзора: ночью – +23+26, днем – +38+40,

долинах Сюника: ночью – +21+26, днем – +37+40,

предгорьях Сюника: ночью – +13+18, днем – +28+32,

Арцахе: ночью – +20+23, днем – +31+35.