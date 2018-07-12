НС Армении ушло в 30-дневный отпуск. 12 июля Национальное Собрание продолжило работу внеочередной сессии. Парламент во втором чтении и полностью принял законопроекты, обсуждавшиеся в предыдущий день в первом чтении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Депутаты рассмотрели проекты “Об амнистии ряда примененных административных штрафов", “О системе осведомления”, “О воинской службе и статусе военнослужащего”, Гражданский процессуальный кодекс РА, Уголовно-исполнительный кодекс РА.

По повестке заседания выступили заместитель министра юстиции РА А.Ованнисян, заместитель министра обороны РА Г.Балаян, вице-спикер НС А.Ованнисян.

Своими мнениями и точками зрения по рассматриваемым документам поделились депутаты НС Х.Арутюнян, Г.Бабуханян, Н.Зограбян, Р.Махмудян, М.Погосян, В.Энфиаджян.

Обсуждавшимся проектам профильными комиссиями НС вынесены положительные заключения.

Исчерпав повестку дня, Национальное Собрание завершило работу внеочередной сессии.