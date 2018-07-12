НС Армении ушло в 30-дневный отпуск
НС Армении ушло в 30-дневный отпуск. 12 июля Национальное Собрание продолжило работу внеочередной сессии. Парламент во втором чтении и полностью принял законопроекты, обсуждавшиеся в предыдущий день в первом чтении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.
Депутаты рассмотрели проекты “Об амнистии ряда примененных административных штрафов", “О системе осведомления”, “О воинской службе и статусе военнослужащего”, Гражданский процессуальный кодекс РА, Уголовно-исполнительный кодекс РА.
По повестке заседания выступили заместитель министра юстиции РА А.Ованнисян, заместитель министра обороны РА Г.Балаян, вице-спикер НС А.Ованнисян.
Своими мнениями и точками зрения по рассматриваемым документам поделились депутаты НС Х.Арутюнян, Г.Бабуханян, Н.Зограбян, Р.Махмудян, М.Погосян, В.Энфиаджян.
Обсуждавшимся проектам профильными комиссиями НС вынесены положительные заключения.Исчерпав повестку дня, Национальное Собрание завершило работу внеочередной сессии.