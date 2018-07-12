Опасайтесь змей в тенистых местах: в этом году в Армении находят меньше змей

Месяцем активизации змей в Армении считается май, когда они пробуждаются от зимней спячки. В беседе с «Арменпресс» начальник отдела охраны заповедников и дендропарков Министерства экологии Армении Арам Агасян сказал, что в Армении обитают 23 вида змей, только в Ереване встречаются 16 из них.

По его словам, в особо жаркое время змеи переходят в режим «летней спячки», и днями не выходят, или же выходят рано утром, когда температура не превышает 22-27 градусов, если же температура превышает 27 градусов, они прячутся по норам. В жаркую погоду змеи попадаются у родников, в подвалах, в затененных местах.

Как сообщает МЧС Армении, в этом году в Армении находят меньше змей: в прошлом году к этому времени их было найдено 297, в этом году - 284.

Больше всего змей нашли в Ереване – 132, в прошлом году нашли 149 змей.

Он советует, увидев змею, медленно обернуться и уйти: змеи сами бегут от людей. У неядовитых змей зрачки круглые, и ядовитых – как у кошки, щелевидные, у ядовитых змей чешуя на голове и туловище распределена равномерно, у неядовитых – на голове имеются щитки.

В случае укуса змеи надо немедленно обратиться к врачу и не впадать в панику, до встречи с врачом – пить много жидкости.

По сведениям Минздрава Армении, республика обеспечена антизмеиными сыворотками, их запасают и на местах, что обеспечивает их доступность в любом месте Армении.