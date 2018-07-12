СМИ: на востоке Афганистана прорвало дамбу, вода уничтожила не менее 300 домов

По меньшей мере десять человек погибли, многие числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного прорывом дамбы на востоке Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал Ariana.

По его информации, инцидент произошел ночью в четверг в горной долине провинции Панджшер. Вода затопила несколько деревень, уничтожив не менее 300 домов.

Местные власти не исключают, что число жертв может возрасти. Отмечается, что вода продолжает прибывать.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.