Франция не будет поставлять оружие, которое может быть использовано против Арцаха: посол

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот подтвердил сделанное ранее посольством Франции заявление о том, что распространившаяся в азербайджанских СМИ информация касательно отмены эмбарго на продажу оружия Баку не соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот 12 июля.

«Когда мы узнали о ложных слухах, распространившихся в азербайджанской прессе, будто Франция отменила эмбарго на продажу оружия Баку, мы сразу дали опровержение. Это дало возможность еще раз подтвердить нашу позицию. Франция скрупулезно выполняет свои обязательства, вытекающие из международного законодательства – воздержаться от поставок оружии и боеприпасов, которые могут быть использованы в нагорно-карабахском конфликте»,-сказал он.

По его словам, Франция приветствует заявления властей Армении о том, что конфликт должен быть урегулирован только мирным путем.

«Я осознаю, насколько тяжело армянским семьям, особенноо тем, чьи дети служат в армии»,- сказал он.

По его словам, желательно было бы, если бы встреча министров ИД Армении и Азербайджана 11-го июля проходила в присутствии сопредседателей.

«Франция привержена позиции, согласно которой конфликт не может иметь силового решения, только мирными переговорами», - отметил посол.

В Брюсселе накануне состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этомсообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.Это первая встреча министров иностранных дел двух стран после смены власти в Армении и формирования нового правительства.На встрече присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти, Эндрю Шофер и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.Мнацаканян поблагодарил сопредседателей за организацию встречи и подчеркнул важность мирного процесса и необходимость сохранения динамики переговоров под патронатом организации.Встреча носила ознакомительный характер и была посвящена ознакомлению с точками зрений сторон.Мнацаканян подчеркнул, что переговорный процесс не имеет альтернативы и в этом контексте придал важность формированию атмосферы, способствующей миру, укреплению взаимного доверия, шагам, направленным на снижение напряженности, неукоснительное соблюдение режима прекращения огня и отказ от воинственной риторики.Он подчеркнул, что реальная и конструктивная вовлеченность всех сторон конфликта имеет первоочередное значение для достижения продолжительного мира.Собеседники обменялись мыслями по поводу вопросов, связанных с переговорным процессом по карабахскому конфликту.Сопредседатели представили главам МИД Армении и Азербайджана свои программы и дальнейшие шаги.