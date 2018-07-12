НС Армении приняло во втором чтении закон об амниситии штрафов за нарушения ПДД. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 68 депутатов, «против» -1, двое воздержались.

Амнистия штрафов за нарушение правил дорожного движения распространится и на лиц, которые их выплатили, они будут считаться гражданами, не совершившими нарушения. Об этом заявил во время обсуждения законопроекта «Об амнистии штрафов, примененных за ряд административных правонарушений» во втором чтении в парламенте 12 июля заместитель министра юстиции Армении Артур Ованнисян.

По его словам, за период с первого по второе чтение они получили несколько предложений. В частности, предлагается новая статья, которая озаглавлена как «амнистия». Она предусматривает следующее: лицо может быть полностью или частично освобождено от административной ответственности со стороны Национального Собрания по амнистии, а лицо, уже подвергшееся административному взысканию, по этому закону, может быть полностью или частично освобождено от основных и дополнительных взысканий.

В свою очередь, депутат от Республиканской партии Армении Геворг Костанян предложил, чтобы амнистия распространилась также на тех лиц, которые уже выплатили штрафы, но следующим образом: эти лица с момента принятия акта амнистии будут считаться лицами, не совершившими нарушение. Это предложение было принято.

Отметим, что, согласно законопроекту «Об амнистии штрафов, примененных за ряд административных правонарушений», планируется объявить амнистию в отношении лиц, совершивших административные правонарушения правил дорожного движения до 31 декабря 2017 года. По словам главы Минюста, общая сумма отмененных штрафов по данному законопроекту составляет примерно 13,7 млн. драмов, а амнистия коснется около 150 тысяч граждан.