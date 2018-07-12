НС Армении приняло во втором чтении закон об амниситии штрафов за нарушения ПДД
НС Армении приняло во втором чтении закон об амниситии штрафов за нарушения ПДД. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 68 депутатов, «против» -1, двое воздержались.
Амнистия штрафов за нарушение правил дорожного движения распространится и на лиц, которые их выплатили, они будут считаться гражданами, не совершившими нарушения. Об этом заявил во время обсуждения законопроекта «Об амнистии штрафов, примененных за ряд административных правонарушений» во втором чтении в парламенте 12 июля заместитель министра юстиции Армении Артур Ованнисян.
По его словам, за период с первого по второе чтение они получили несколько предложений. В частности, предлагается новая статья, которая озаглавлена как «амнистия». Она предусматривает следующее: лицо может быть полностью или частично освобождено от административной ответственности со стороны Национального Собрания по амнистии, а лицо, уже подвергшееся административному взысканию, по этому закону, может быть полностью или частично освобождено от основных и дополнительных взысканий.
В свою очередь, депутат от Республиканской партии Армении Геворг Костанян предложил, чтобы амнистия распространилась также на тех лиц, которые уже выплатили штрафы, но следующим образом: эти лица с момента принятия акта амнистии будут считаться лицами, не совершившими нарушение. Это предложение было принято.Отметим, что, согласно законопроекту «Об амнистии штрафов, примененных за ряд административных правонарушений», планируется объявить амнистию в отношении лиц, совершивших административные правонарушения правил дорожного движения до 31 декабря 2017 года. По словам главы Минюста, общая сумма отмененных штрафов по данному законопроекту составляет примерно 13,7 млн. драмов, а амнистия коснется около 150 тысяч граждан.