Внутриполитические перемены сообщают отношениям Армения-Франция новую динамику

Во Франции с симпатией восприняли внутриполитические перемены и события в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот 12 июля.

«То, что произошло в Армении весной, во Франции восприняли очень положительно. СМИ с большой симпатией отреагировали на события в Армении. В первую очередь, важно то, что события прошли в очень мирной атмосфере. Французы в Армении ни разу не почувствовали опасность. Наблюдатели тоже зафиксировали, что события были без вмешательства извне. В Ереване, Гюмри, Ванадзоре народ вышел на улицы. Не партии, не политические группы – граждане. Все было в соответствие с буквой Конституции, хорошо организованная и управляемая революция», - заявил посол.

По его словам, перемены сообщают 2-сторонним отношениям Армения-Франция новую динамику. «Во Франции все следят за реформами в Армении, борьбой с коррупцией, олигархическими структурами и монополиями. Это очень важный мессидж всем партнерам Армении. То что произошло весной в Армении, во Франции воспринято с симпатией и положительно. Также сформировалась положительная точка зрения относительно процесса борьбы с коррупцией», - сказал посол, добавив, что они почувствовали требовательность армянского народа и готовность взять власть в свои руки. Это сообщает новую энергию и оптимизм, в том числе, и во Франции.