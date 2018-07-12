Шармазанов вручил Яну Жару и Тадеушу Вожняку памятные медали за весомый вклад в укрепление армяно-польских связей

11 июля вице-спикер НС Э.Шармазанов в Варшаве вручил сенатору Яну Жару и депутату Сейма Республики Польша Тадеушу Вожняку памятные медали Председателя НС РА – за весомый вклад в укрепление армяно-польских связей и принятие специальной резолюции к 650-летию армянской общины Польши. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Э.Шармазанов подчеркнул многовековую дружбу армянского и польского народов, выразив признательность полякам за столетиями проявляемое к армянской общине дружественное отношение.

"В основе дружбы армянского и польского народов прежде всего – христианские ценности, и мы, как депутаты двух христианских государств, должны сохранять и развивать эти ценности”, - отметил вице-спикер НС.