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Шармазанов вручил Яну Жару и Тадеушу Вожняку памятные медали за весомый вклад в укрепление армяно-польских связей


11 июля вице-спикер НС Э.Шармазанов в Варшаве вручил сенатору Яну Жару и депутату Сейма Республики Польша Тадеушу Вожняку памятные медали Председателя НС РА – за весомый вклад в укрепление армяно-польских связей и принятие специальной резолюции к 650-летию армянской общины Польши. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Э.Шармазанов подчеркнул многовековую дружбу армянского и польского народов, выразив признательность полякам за столетиями проявляемое к армянской общине дружественное отношение.    

"В основе дружбы армянского и польского народов прежде всего – христианские ценности, и мы, как депутаты двух христианских государств, должны сохранять и развивать эти ценности”, - отметил   вице-спикер НС.


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