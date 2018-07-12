Специалисты советуют избегать прямых солнечных лучей

Солнечный удар – болезненное состояние, возникающее от длительного прямого воздействия прямых солнечных лучей. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала терапевт Арминэ Нагдалян. По ее словам, солнечный удар обусловлен также температурным фоном, кроме того, состоянием организма, возрастом, наличием хронических заболеваний и пр.

При тяжелом солнечном ударе возможна потеря сознания.

Симптомы при солнечном ударе возникают либо непосредственно под солнцем, либо спустя некоторое время, может – ночью. «Наблюдается слабость, падение работоспособности, кровотечение из носа, покраснение и сухость кожных покровов, падение давление, обезвоживание»,- сказала она.

Терапевт Арминэ Нагдалян советует при этом эвакуировать пострадавшего в прохладное место, положить на шею холодный компресс, напоить прохладными напитками.

Косметолог-дерматолог Ани Сисакян рассказывает о воздействии солнечных лучей на кожу, которая первой приходит в контакт с жарой и солнцем. По ее словам, за день максимально допустимое время пребывания под воздействием прямых солнечных лучей – от 30 минут до 2 часов. Загар приводит к обгоранию, пигментным пятнам, преждевременному старению кожи.

Для того, чтобы избежать всех негативных последствий, загар нужно принимать с ` 8:00 до 11:00, затем – после 16:00. Надо носить широкополые шляпы, солнечные очки, пользоваться солнцезащитными кремами, сохранять водный баланс организма, увлажнять кожу, и пр.