Нового мэра Еревана изберут 16-го июля

Совет старейшин Еревана 12 июля проводит внеочередное заседание, в повестке которого - определение дня выборов мэра. Как передает «Арменпресс», заседание ведет вице-мэр Еревана Камо Ареян. На заседании присутствуют 46 членов Совета старейшин Еревана. Состоялось голосование по предложению вице-мэра Еревана Камо Ареяна провести выборы нового мэра Еревана 16-го июля, все 46 членов Совета старейшин Еревана проголосовал «за».

Как передает «Арменпресс», Давид Хажакян из фракции «Елк» предложил провести внеочередные выборы мэра Еревана 8-го августа, однако большинством голосов его предложение не прошло.

9 мая мэр Еревана Тарон Маргарян ушел в отставку.

Согласно статье 46 Закона РА «О местном самоуправлении в городе Ереване» внеочередные выборы мэра проводятся после того, как мэрия вакантна, но не позднее, чем в течение одного месяца. Внеочередные выборы мэра проводятся в порядке, установленном для избрания мэра.

В пункте 2 той же статьи говорится, что право выдвигать кандидатов на выборах мэра принадлежит совету старейшин на досрочных выборах.

Внеочередные выборы проводятся в порядке, установленном пунктом 4 статьи 6 (6) настоящего Закона, то есть голосуют члены совета. Голосование проводится посредством бюллетеней, в которые включены все выдвинутые кандидаты. Каждый член совета имеет один голос. Если выдвинут один кандидат, последний избирается мэром, если голоса, поданные за него, превышают количество поданных голосов и более 40 процентов от общего числа членов совета.

Статья 47 предусматривает, что мэр принимает на себя свой мандат после своего избрания в третий календарный день присягой Совета старейшин, предоставленной жителям Еревана во время сессии.