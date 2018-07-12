Глава правительства Грузии представил обновленный кабинет министров

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил в четверг обновленный состав кабинета министров страны. На брифинге в Тбилиси он заявил, что в правительстве будут три новых руководителя. В роли министра образования, науки, культуры и спорта представлен Михаил Батиашвили, главы минэкономики и устойчивого развития - Георгий Кобулия, министра финансов - Иване Мачавариани, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Для выражения вотума доверия обновленному составу кабинета министров Грузии парламент страны соберется на внеочередную сессию 14 июля.