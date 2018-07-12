В Казахстане вступил в силу закон о праве первого президента пожизненно возглавлять Совбез

Закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", в котором закрепляется право первого президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны, вступил в силу. Документ опубликован в четверг в республиканской газете "Казахстанская правда" за подписью Назарбаева от 5 июля и вводится в действие со дня его первого официального опубликования, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно закону, устанавливается, что "первому президенту Республики Казахстан - Елбасы (лидеру нации - прим. ТАСС) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя".

Конституционный совет Казахстана 28 июня, рассмотрев обращение Назарбаева на предмет соответствия конституции страны закона "О Совете безопасности Республики Казахстан", признал его соответствующим основному закону республики.

В законе Совбез наделяется статусом координирующего конституционного органа. Прежде он был консультативно-совещательным органом. Документ определяет правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совета безопасности.

Согласно документу, Совбез будет координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов республики на международной