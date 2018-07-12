Европейские индексы - 11-07-18
МОСКВА, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.53% и составил 12417.13 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.48% и составил 5353.93 пункта, британский FTSE снизился на 1.30% и составил 7591.96 пункта, а российский RTSI снизился на 1.34% и составил 1186.36 пункта.
- 18:31 Лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян принял регионального директора Фонда Конрада Аденауэра
- 17:44 Из Грузии в Армению экстрадирован совершивший нападение на филиал «Конверс банка» Цыганков
- 17:40 Президент Армении принял академика Юрия Оганесяна
- 17:38 “Америабанк” удостоился награды Euromoney 2018 «За превосходство» как лучший банк Армении
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-07-18
- 17:34 Азиатские индексы - 12-07-18
- 17:10 Сопредседатели Минской группы ОБСЕ отметили необходимость снижения напряженности
- 16:34 Можете ожидать помощь ЕС в проведении реформ: Дональд Туск – Николу Пашиняну
- 16:23 Трамп не исключил, что обсудит с Путиным вопрос прекращения учений США в Балтии
- 16:19 В озере Севан утонул человек
- 15:52 Ашотян призвал немецкого коллегу к изучению военного сотрудничества между компанией Rheinmetall и Азербайджаном
- 15:47 Трамп: все страны НАТО обещали поднять расходы на оборону на "небывалую высоту"
- 15:35 Никол Пашинян обсудил с Жаном-Клодом Юнкером ход и перспективы развития отношений между Арменией и ЕС
- 15:33 Никол Пашинян обсудил с Раймондсом Вейонисом вопросы дальнейшего развития армяно- латвийских отношений
- 15:21 Для либерализации визового режима Армения-ЕС требуется предварительный особо специализированный диалог: посол
- 15:14 Президент Армении Армен Саркисян принял посла Италии в РА Винченцо Дель Монако
- 15:13 Меркель: встреча Путина и Трампа очень важна, она в интересах всех сторон
- 15:09 Шармазанов встретился в Варшаве с Станиславом Карчевским и Мареком Кухциньским
- 14:42 Источник: Трамп не угрожал выходом из НАТО, потребовал увеличения расходов на оборону
- 14:22 Правительство Франции завершило ратификацию Соглашения Армения-ЕС, то же самое ожидается от парламента: посол
- 14:15 Опрос: почти половина американцев считает Обаму лучшим президентом современности
- 14:10 Геворг Багдасарян назначен прокурором города Еревана
- 14:00 Пашинян встретился с Юнкером и Туском
- 13:54 Общественное радио возобновляет выпуск новостей на грузинском языке
- 13:36 Руководители «Арменпресс» и армянских СМИ Ливана обсудили проблемы печатной прессы армянской диаспоры
- 13:30 МЭА: добыча нефти в странах ОПЕК в июне выросла до четырехмесячного максимума
- 13:10 В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
- 13:03 Встреча Пашиняна с Макроном прошла в очень теплой обстановке: посол
- 12:59 НС Армении ушло в 30-дневный отпуск
- 12:53 НАТО и Грузия рассмотрят на саммите расширение сотрудничества в Черном море и учения
- 12:50 Опасайтесь змей в тенистых местах: в этом году в Армении находят меньше змей
- 12:48 СМИ: на востоке Афганистана прорвало дамбу, вода уничтожила не менее 300 домов
- 12:29 Франция не будет поставлять оружие, которое может быть использовано против Арцаха: посол
- 12:16 НС Армении приняло во втором чтении закон об амниситии штрафов за нарушения ПДД
- 12:00 Внутриполитические перемены сообщают отношениям Армения-Франция новую динамику
13:28, 05.07.2018
Просмотрели 1636 раз Пашинян: как только почувствую, что лишился вашей поддержки – ни минуты более не останусь в кабинете премьера
14:14, 07.07.2018
Просмотрели 1418 раз Гости из стран СНГ представили свои работы на проекте ArtExpo в Горисе
16:06, 07.07.2018
Просмотрели 1297 раз Если в заключительном документе НАТО будут резкие формулировки относительно интересующих Армению вопросов, предложу не участвовать в саммите — Ашотян
14:34, 07.07.2018
Просмотрели 1296 раз Президент Армении принял участие в Молодежном форуме Армянского института международных отношений и безопасности
13:32, 09.07.2018
Просмотрели 1201 раз Бако Саакян принял ливанского предпринимателя Николя Жоржа Абу Файсали