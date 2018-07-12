Европейские индексы - 11-07-18

МОСКВА, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.53% и составил 12417.13 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.48% и составил 5353.93 пункта, британский FTSE снизился на 1.30% и составил 7591.96 пункта, а российский RTSI снизился на 1.34% и составил 1186.36 пункта.