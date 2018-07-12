Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июль

Движение транспорта будет изменено на улице Терьяна в Ереване


Организация движения будет изменена на улице Терьяна в центре Еревана. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Как сообщает Дорожная полиция, с 12-го июля с целью увеличения мест для парковки на улице Терьяна - напротив префектуры (по направлению к проспекту Саят-Нова), будет осуществлено изменение организации движения. 

В результате изменения на вышеуказанном участке будет разрешена парковка транспортных средств параллельно тротуару.




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