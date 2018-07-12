Цены на цветные металлы - 11-07-18

ЛОНДОН, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.45% и составила 2079.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.90% и составила 6195.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.31% и составила 2259.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.42% и составила 13735.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.48% и составила 19305.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.37% и составила 2553.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.71% и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.