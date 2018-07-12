Камо Ареян предложил провести внеочередные выборы мэра Еревана 16-го июля

Совет старейшин Еревана 12 июля проводит внеочередное заседание, в повестке которого - определение дня выборов мэра. Как передает «Арменпресс», заседание ведет вице-мэр Еревана Камо Ареян. На заседании присутствуют 46 членов Совета старейшин Еревана.

«Сегодняшнее заседание созвано силой закона. На третий день после возникновения вакансии на должность мэра Еревана созывается заседание Совета старейшин Еревана, в повестке которого - определение дня выборов мэра»,- сказал он и предложил провести внеочередные выборы мэра Еревана 16-го июля.

Давид Хажакян из фракции «Елк» предложил провести внеочередные выборы мэра Еревана 8-го августа.

9 мая мэр Еревана Тарон Маргарян ушел в отставку.

Согласно статье 46 Закона РА «О местном самоуправлении в городе Ереване» внеочередные выборы мэра проводятся после того, как мэрия вакантна, но не позднее, чем в течение одного месяца. Внеочередные выборы мэра проводятся в порядке, установленном для избрания мэра.

В пункте 2 той же статьи говорится, что право выдвигать кандидатов на выборах мэра принадлежит совету старейшин на досрочных выборах.

Внеочередные выборы проводятся в порядке, установленном пунктом 4 статьи 6 (6) настоящего Закона, то есть голосуют члены совета. Голосование проводится посредством бюллетеней, в которые включены все выдвинутые кандидаты. Каждый член совета имеет один голос. Если выдвинут один кандидат, последний избирается мэром, если голоса, поданные за него, превышают количество поданных голосов и более 40 процентов от общего числа членов совета.

Статья 47 предусматривает, что мэр принимает на себя свой мандат после своего избрания в третий календарный день присягой Совета старейшин, предоставленной жителям Еревана во время сессии.