Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 195 человек

Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 195 человек, еще более 20 человек пропали без вести. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"В результате ливней на западе страны погибли 195 человек, еще четверо находятся в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи - прим. ТАСС). Также 23 человека числятся пропавшими без вести", - сказал он. По его словам, еще около 40 человек, главным образом в префектуре Хиросима, пока не выходят на связь. В ликвидации последствий наводнений и поисках пропавших продолжают участвовать порядка 70 тыс. человек.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.