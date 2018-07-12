Рукопожатие с Трампом, встреча с Ципрасом: продолжается визит премьер-министра Армении в Бельгию

Второй день визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Бельгию будет также насыщенным.

Как передает из Брюсселя корреспондент «Арменпресс», 12-го апреля предстоят встречи в штаб-квартире НАТО с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Запланирована встреча в режиме рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом, президентом Италии Серджио Матарелла.

В штаб-квартире НАТО премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании сучастием руководителей стран альянса и стран-партнером по миссии уверенной поддержки, на которой он выступит с речью.

Затем, после 2-сторонней встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с председателем Евросовета Дональдом Туском.

После обеда с представителями бизнеса из армянской общины Бельгии премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит церковь Марии-Магдалины ААЦ, где встретится с представителями армянской общины.

Сразу после этого делегация, возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, возвратится домой.

Как сообщалось ранее, Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия. Первой остановкой главы правительства был исследовательский центр “Карнеги Европа”. Здесь он встретился с экспертами центра, а также с рядом высокопоставленных представителей ЕС.

Премьер-министр сначала коснулся состоявшейся в Армении ненасильственной, мирной бархатной революции и реализуемых реформ, представил шаги правительства по борьбе с коррупцией, другие приоритеты исполнительной власти, в том числе в сферах экономики, в отношениях Армения-ЕС, и ответил на ряд вопросов.“Мы преодолели собственные страхи и совершили революцию любви и солидарности, устранив самовоспроизводящуюся власть, объявив таким образом себе и миру, что никогда не позволим одному человеку принимать решения от имени всех. Граждане Армении преодолели такие порочные явления, как коррупция, несправедливость, неэффективное управление. Мы находимся в процессе создания посредством быстрых изменений более благополучной, всеобъемлющей и современной Армении”, - сказал Никол Пашинян. Глава правительства подчеркнул, что в произошедшей революции нет геополитического контекста, и новое правительство не планирует каких-либо крупных внешнеполитических изменений или резких поворотов. “Новое правительство Армении предпримет все необходимые шаги для устранения всех препятствий, которые замедляют наше развитие”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что борьба со всеми формами коррупции является приоритетом повестки правительства, добавив, что уже раскрыт ряд серьезных случаев коррупции. “Сегодня люди, которые прежде имели привилегированный статус, чувствуют всю строгость правосудия. Следствия по всем делам будут проходить строго в соответствии с законом. Еще одно важное обязательство - организовать по-настоящему свободные и справедливые выборы. Теперь граждане Армении знают, что их голос имеет вес. Отныне не будет возможности фальсифицировать избирательный процесс и подрывать доверие граждан. Поэтому мы инициировали всеобъемлющий процесс изменений Избирательного кодекса. Мы обеспечим независимость судебной системы, решительно искореним порочную практику прежней судебной власти, погрязшей в коррупции”, - сказал премьер-министр, добавив, что вышеупомянутые меры создадут благоприятные условия для экономического развития, которое правительство считает ключевым элементом национальной безопасности.

По словам Николa Пашиняна, во всех сферах экономики правительство создаст равные условия для бизнеса. Он отметил, что практически самые конкурентные сферы экономики Армении - ИТ, туризм и сельское хозяйство, растут быстрыми темпами. “Наше географическое положение, человеческие ресурсы с глубокими знаниями и межкультурной коммуникацией, сбалансированная внешняя политика - это качества конкурентоспособности страны, и наше общество внушает мне уверенность, что мы на верном пути. Мы являемся полноправным членом Евразийского экономического союза, который создал огромные возможности для нашего экономического развития. Армения готова стать мостом между интересами и позициями ЕАЭС и ЕС настолько, насколько это будет приемлемо для обеих сторон”, - сказал Пашинян.

Коснувшись европейской повестки Армении, глава правительства отметил, что ЕС является важным партнером Армении в осуществлении комплексных институциональных и правовых реформ. “Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом открыло новую главу в наших отношениях с ЕС. Его эффективная реализация будет способствовать укреплению демократии и прав человека, созданию более благоприятной инвестиционной среды, повышению стабильности бизнеса и предсказуемости”, - сказал Никол Пашинян.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена мирному урегулированию конфликта на основе принципов и подходов, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ - единственным форматом переговоров с международным мандатом. “Нет альтернативы самоопределению народа Арцаха. Урегулирование конфликта должно основываться на компромиссе всех сторон. Как и любая другая демократическая страна, Армения привержена урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем. Любая попытка разрешить этот конфликт военным путем - это посягательство на демократию, права человека и мир”, - сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян в штаб-квартире НАТО встретился с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр поздравил Эммануэля Макрона по случаю выхода сборной Франции в финал Чемпионата мира по футболу и пожелал успехов французской команде. Никол Пашинян подчеркнул, что Армения высоко ценит привилегированные отношения с Францией, которые основаны на традиционной дружбе и взаимном уважении двух народов. “Для нас большая честь проводить 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Мы привержены его организации на самом высоком уровне. Мы признательны Франции за оказанную в ходе подготовительных работ помощь”,- сказал премьер-министр, добавив, что во время саммита большое внимание будет уделено экономической составляющей: планируется проведение бизнес-форума предпринимателей и работодателей франкоязычных стран и создание в результате этого форума сети бизнесменов франкоязычных странах. Премьер-министр добавил, что в Армении созданы равные условия для бизнеса, и выразил уверенность в том, что в новых условиях армяно-французские экономические отношения получат новый импульс. Никол Пашинян выразил убежденность в том, что государственный визит Эммануэля Макрона в Армению и его участие в саммите сделают это важное событие еще более авторитетным как для Армении, так и для всего франкоязычного сообщества.

Эммануэль Макрон поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении и подчеркнул важность мирного, демократического разрешения событий в нашей стране. Президент Франции подчеркнул, что его страна готова продолжать усилия, направленные на расширение тесного сотрудничества с дружественной Арменией в различных сферах, в том числе в торгово-экономической отрасли. Эммануэль Макрон выразил уверенность, что саммит Франкофонии пройдет в Ереване на высоком уровне, и выразил надежду на то, что во время визита в Армению возможно будет детальнее обсудить вопросы и проекты, направленные на дальнейшее углубление и укрепление армяно-французских отношений.

Собеседники также коснулись карабахского конфликта и придали важное значение его мирному урегулированию в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Никол Пашинян высоко оценил усилия стран-сопредседателей, в том числе и Франции, направленные на мирное урегулирование карабахской проблемы и обеспечение стабильности в регионе. Премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы, и добавил, что любую попытку решить вопрос военным путем нужно рассматривать как посягательство на демократию и права человека.

Премьер-министр Никол Пашинян встретился в Брюсселе с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Премьер-министр подчеркнул, что Европейский Союз является надежным партнером нашей страны со времени независимости Армении. Никол Пашинян отметил, что новое правительство Армении проводит курс восходящего демократического развития страны, обеспечения верховенства закона, защиты прав человека и укрепления конкурентной и благоприятной предпринимательской среды. В этом контексте глава правительства подчеркнул важность консультативной и финансовой поддержки ЕС на пути осуществления демократических реформ в Армении.

Говоря о состоявшихся в нашей стране политических изменениях, Никол Пашинян отметил, что демократия для Армении является не внешнеполитической ориентацией, а представляет собой систему ценностей, которую правительство стремится развивать и укреплять.

Федерика Могерини поприветствовала мирные демократические изменения в Армении и отметила важность дальнейшего развития отношений Армения-ЕС. “Вы можете положиться на нас на пути инициированных Вами радикальных реформ по установлению верховенства закона, борьбе с коррупцией, защите прав человека и другим направлениям. Я уверена, что у нашего сотрудничества будет светлое будущее, мы готовы поддержать реализуемые в Вашей стране реформы”, - сказала Могерини.

Собеседники отметили важность расширения сотрудничества Армения-ЕС в разных сферах и успешной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Никол Пашинян и Федерика Могерини обсудили также нагорно-карабахский конфликт, мирное урегулирование которого, по словам Высокого представителя, остается одним из приоритетов Европейского союза.

премьер-министр Никол Пашинян посетил Королевский музей изящных искусств и истории в Брюсселе. Там его встретил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Последний обратился с приветственным словом к главам государств и правительств союзников и партнеров НАТО, после чего лидеры стран вместе сфотографировались. Затем премьер-министр Пашинян принял участие в ужине в честь глав делегаций стран-партнеров НАТО.