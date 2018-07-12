Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июль

Никол Пашинян принял участие в ужине в честь глав делегаций стран-партнеров НАТО


Находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгия премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Королевский музей изящных искусств и истории в Брюсселе. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, там его встретил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Последний обратился с приветственным словом к главам государств и правительств союзников и партнеров НАТО, после чего лидеры стран вместе сфотографировались. Затем премьер-министр Пашинян принял участие в ужине в честь глав делегаций стран-партнеров НАТО.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации