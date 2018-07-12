Никол Пашинян принял участие в ужине в честь глав делегаций стран-партнеров НАТО

Находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгия премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Королевский музей изящных искусств и истории в Брюсселе. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, там его встретил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Последний обратился с приветственным словом к главам государств и правительств союзников и партнеров НАТО, после чего лидеры стран вместе сфотографировались. Затем премьер-министр Пашинян принял участие в ужине в честь глав делегаций стран-партнеров НАТО.