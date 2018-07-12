Уимблдон. Надаль вышел в полуфинал

Вторая ракетка мира Рафаэь Надаль вышел в полуфинал Уимблдонского турнира.

Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале Рафаэь Надаль одержал победу над Хуаном-Мартином дель Потро (Аргентина), со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4.

В полуфинале Рафаэь Надаль встретится с Новаком Джоковичем.