Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июль

Уимблдон. Надаль вышел в полуфинал


Вторая ракетка мира Рафаэь Надаль вышел в полуфинал Уимблдонского турнира.

Как передает «Арменпресс», в четвертьфинале Рафаэь Надаль одержал победу над Хуаном-Мартином дель Потро (Аргентина), со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4.

В полуфинале Рафаэь Надаль встретится с Новаком Джоковичем.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации