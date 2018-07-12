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Известен лучший игрок матча Хорватия-Англия


Известен лучший игрок матча Хорватия-Англия. Как передает «Арменпресс», полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич признан лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира против сборной Англии.

Игра состоялась на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов. На 68-й минуте Перишич сравнял счет.

Сборная Хорватии вышла в финал, где сыграет с Францией. Матч состоится 15-го июля на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по ереванскому времени.

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