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Хорватия впервые в истории вышла в финал: Мундиаль-2018


Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, обыграв в дополнительное время команду Англии со счетом 2:1.

Как передает «Арменпресс», стартовые составы сборных Хорватии и Англии на полуфинальный матч чемпионата мира.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Перишич, Манджукич. 

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Алли, Стерлинг, Кейн.

Счет в игре на 5-й минуте открыл английский защитник Киран Триппье. На 68-й минуты хорваты сравняли счет - отличился Иван Перишич. В дополнительное время Марио Манджукича стал автором победного гола.

Напомним, что первую путевку в финал завоевала сборная Франции, которая обыграла Бельгию со счетом 1:0. 

 В финале сборная Хорватии встретится со сборной Франции, 15-го июля, на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 19:00, по ереванскому времени.

Другие материалы о мундиале - здесь

Фото - FIFA 


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