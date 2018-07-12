Хорватия впервые в истории вышла в финал: Мундиаль-2018
Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, обыграв в дополнительное время команду Англии со счетом 2:1.
Как передает «Арменпресс», стартовые составы сборных Хорватии и Англии на полуфинальный матч чемпионата мира.
Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Перишич, Манджукич.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Алли, Стерлинг, Кейн.
Счет в игре на 5-й минуте открыл английский защитник Киран Триппье. На 68-й минуты хорваты сравняли счет - отличился Иван Перишич. В дополнительное время Марио Манджукича стал автором победного гола.
Напомним, что первую путевку в финал завоевала сборная Франции, которая обыграла Бельгию со счетом 1:0.
В финале сборная Хорватии встретится со сборной Франции, 15-го июля, на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 19:00, по ереванскому времени.
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