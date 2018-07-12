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Уимблдон. Джокович вышел в полуфинал, Федерер - нет


Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона. Сербский теннисист победил японца Кея Нисикори со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 6:2. Как передает «Арменпресс», за выход в финал Джокович сыграет с победителем матча Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания).

Швейцарец Роджер Федерер не сумел защитить титул чемпиона, уступив в четвертьфинале представителю ЮАР Кевину Андерсону - 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13.

В полуфинале соперником Андерсона станет победитель матча Милош Раонич (Канада) – Джон Иснер (США).


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