Никол Пашинян и Эммануэль Макрон обсудили вопросы дальнейшего развития армяно- французских отношений

Находящийся в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян в штаб-квартире НАТО встретился с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр поздравил Эммануэля Макрона по случаю выхода сборной Франции в финал Чемпионата мира по футболу и пожелал успехов французской команде. Никол Пашинян подчеркнул, что Армения высоко ценит привилегированные отношения с Францией, которые основаны на традиционной дружбе и взаимном уважении двух народов. “Для нас большая честь проводить 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Мы привержены его организации на самом высоком уровне. Мы признательны Франции за оказанную в ходе подготовительных работ помощь”,- сказал премьер-министр, добавив, что во время саммита большое внимание будет уделено экономической составляющей: планируется проведение бизнес-форума предпринимателей и работодателей франкоязычных стран и создание в результате этого форума сети бизнесменов франкоязычных странах. Премьер-министр добавил, что в Армении созданы равные условия для бизнеса, и выразил уверенность в том, что в новых условиях армяно-французские экономические отношения получат новый импульс. Никол Пашинян выразил убежденность в том, что государственный визит Эммануэля Макрона в Армению и его участие в саммите сделают это важное событие еще более авторитетным как для Армении, так и для всего франкоязычного сообщества.

Эммануэль Макрон поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении и подчеркнул важность мирного, демократического разрешения событий в нашей стране. Президент Франции подчеркнул, что его страна готова продолжать усилия, направленные на расширение тесного сотрудничества с дружественной Арменией в различных сферах, в том числе в торгово-экономической отрасли. Эммануэль Макрон выразил уверенность, что саммит Франкофонии пройдет в Ереване на высоком уровне, и выразил надежду на то, что во время визита в Армению возможно будет детальнее обсудить вопросы и проекты, направленные на дальнейшее углубление и укрепление армяно-французских отношений.

Собеседники также коснулись карабахского конфликта и придали важное значение его мирному урегулированию в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Никол Пашинян высоко оценил усилия стран-сопредседателей, в том числе и Франции, направленные на мирное урегулирование арцахской проблемы и обеспечение стабильности в регионе. Премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы, и добавил, что любую попытку решить вопрос военным путем нужно рассматривать как посягательство на демократию и права человека.