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В Брюсселе стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана


В Брюсселе стартовала встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Как сообщает Арменпресс, об этом написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в Twitter.

Ранее в Брюсселе состоялась встреча Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.




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