Суд удовлетворил ходатайство об аресте племянника Сержа Саргсяна

Суд 11 июля удовлетворил ходатайство следователя об аресте Айка Саргсяна.

Как сообщает Арменпресс, племяннику экс-президента Армении Сержа Саргсяна Айку Саргсяну 10 июля предъявлено обвинение в попытке совершения убийства, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Были выяснены настоящие причины ранения Давида Симоняна (1984 г.р.), полученного 1 апреля 2007 года.

Ранее сообщалось, что ранение Симоняна было представлено, как несчастный случай, однако следствие выяснило, что на самом деле ранение предумышленно нанес Айк Александрович Саргсян.

Саргсяну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 34-104 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Армении. Следователь представил ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения.