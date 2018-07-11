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НАТО призывает к мирному разрешению конфликтов на Южном Кавказе


На брюссельском саммите НАТО 11 июля принята итоговая декларация, в котором есть призыв к мирному разрешению конфликтов на Южном Кавказе. Как сообщает Арменпресс, в 67-м пункте декларации говорится, что НАТО продолжает поддерживать право всех партнеров на независимые и суверенные решения в области внешней политики и политики безопасности без внешнего давления и принуждения. В том же пункте декларации подчеркивается, что НАТО продолжает поддерживать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов на Южном Кавказе.

«Мы настоятельно призываем все стороны заняться мирным урегулированием конфликтов конструктивно и с усиленной политической волей в сложившихся рамках переговоров», - отмечается в документе.




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