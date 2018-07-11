Представители ВС Армении обсуждают вопросы военно-технического сотрудничества в Китае

Рабочая группа Генерального штаба Вооруженных сил Армении находится в Нанкине, Китай. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, представители Вооруженных Сил участвуют в рабочей встрече по вопросам военно-технического сотрудничества, проводимой с руководством компании “Poli Defense”.