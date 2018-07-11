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Премьер-министр Армении прибыл в штаб-квартиру НАТО


Несколько минут назад в штаб-квартиру НАТО прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его сопровождал министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.

Как передает корреспондент Арменпресс из Брюсселя, премьер-министр Пашинян вскоре встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Это первая встреча премьер-министра Армении Николя Пашиняна с президентом Франции Макроном.




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