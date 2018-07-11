Пашинян поздравил Макрона с выходом сборной Франции в финал ЧМ: стартовала встреча глав двух государств

В штаб-квартире НАТО премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 11 июля встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передает корреспондент Арменпресс из Брюсселя, в начале встречи президент Франции выразил удовлетворение встречей с Пашиняном и отметил, что они встретятся в ближайшем будущем на саммите Франкофонии в Ереване, что является важным событием для всех франкоязычных стран.

Премьер-министр Пашинян, в свою очередь, поздравил Эммануэля Макрона с победой сборной Франции по футболу, которая прошла в финал Чемпионата мира.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, советник премьер-министра Армении Армен Харатян.

Отметим, что это первая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Франции Макроном.