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Объемы экспорта абрикоса из Армении увеличились более чем в полтора раза


По состоянию на 11 июля 2018 года из Армении было экспортировано 101 тыс 492 свежих овощей-фруктов, по сравнению с 56 тыс 856 тоннами предыдущего года, сообщили Арменпресс в министерстве сельского хозяйства.

Было экспортировано 44.131 тонна абрикосов  против 19,525 тонн в прошлом году.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта увеличились на 44,636 тонны или 78,5%.

В этом году был зафиксирован беспрецедентный рост объемов экспорта абрикоса - почти на 55%.

Большая часть экспорта - почти 94,862 тонны, пришлась на долю России, а остальная часть – на долю Грузии, Беларуси, Ирака, Казахстана, ОАЭ, Ирана, Бельгии, Румынии, Кувейта, Катара и США.




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