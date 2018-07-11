Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-07-18

ЕРЕВАН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 июля, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 482.23 драм. Курс евро сократился на 0.59 драмa и составил 564.50 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.75 драм. Курс британского фунта вырос на 0.28 драмa и составил 638.91 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 125.22 драмa и составила 19442.08 драм. Цена серебра сократилась на 4.27 драмa и составила 246.98 драм. Цена платины сократилась на 93.29 драмa и составила 13069.92 драм.