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Азиатские индексы - 11-07-18


ТОКИО, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22196.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1716.13 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2827.63 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 28682.25 пункта.




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