Совет старейшин Еревана 12 июля определит день выборов мэра

Совет старейшин Еревана 12 июля проведет внеочередное заседание, в повестке которого будет определение дня выборов мэра. Как передает Арменпресс, об этом сообщает фракция «Выход».

9 мая мэр Еревана Тарон Маргарян ушел в отставку.

Согласно статье 46 Закона РА «О местном самоуправлении в городе Ереване» внеочередные выборы мэра проводятся после того, как мэрия вакантна, но не позднее, чем в течение одного месяца. Внеочередные выборы мэра проводятся в порядке, установленном для избрания мэра.

В пункте 2 той же статьи говорится, что право выдвигать кандидатов на выборах мэра принадлежит совету старейшин на досрочных выборах.

Внеочередные выборы проводятся в порядке, установленном пунктом 4 статьи 6 (6) настоящего Закона, то есть голосуют члены совета. Голосование проводится посредством бюллетеней, в которые включены все выдвинутые кандидаты. Каждый член совета имеет один голос. Если выдвинут один кандидат, последний избирается мэром, если голоса, поданные за него, превышают количество поданных голосов и более 40 процентов от общего числа членов совета.

Статья 47 предусматривает, что мэр принимает на себя свой мандат после своего избрания в третий календарный день присягой Совета старейшин, предоставленной жителям Еревана во время сессии.