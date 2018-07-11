Палата общин Великобритании одобрила Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС

Палата общин Соединенного Королевства 11 июля одобрила Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, передав в Палату лордов для окончательной ратификации. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян со ссылкой на посольство Армении в Лондоне.