Борьба народа Арцаха за независимость и свободу обречена на победное завершение: Шармазанов вице-спикеру Сената Польши

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 11 июля встретился в Варшаве с вице-спикером Сената Польши Михалем Северынски.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, стороны подчеркнули важность развития армяно-польских отношений, отметив, что сотрудничество в парламентском формате играет особую роль в обогащении двусторонней повестки и максимальном углублении дружественных связей.

Э.Шармазанов выразил признательность Сенату и Сейму Польши за принятие в 2017 г. специальных резолюций к 650-летию армянской общины Польши. Вице-спикер НС отметил, что армяне веками жили и творили в Польше, были вовлечены во все сферы общественно-политической жизни, внося важный вклад в развитие страны.

Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, вице-спикер НС подчеркнул важность ратификации документа Сенатом и Сеймом Польши. Он констатировал, что будущее Армении – вразвитии демократических ценностей.

В ходе встречи стороны обратились к региональным вызовам. В этом контексте Э.Шармазанова выразил озабоченность деструктивной политикой и воинственной риторикой Азербайджана. Вице-спикер НС подчеркнул, что Армения – сторонник урегулирования НК-конфликта исключительно путем мирных переговоров, в формате сопредседательства МГ ОБСЕ, на основе трех известных принципов.

“Борьба народа Арцаха за независимость и свободу обречена на победное завершение”, - отметил вице-спикер НС.

Обратившись к международному признанию Геноцида армян, Э.Шармазанов выразил мнение, что, в отличие от Польши, признавшей преступление, Турция продолжает политику отрицания, являющуюся угрозой безопасности региона.

На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Польше Э.Казарян.