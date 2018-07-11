В Армении разведчики ЮВО десантировались и уничтожили узел связи условного противника в тылу

Разведчики российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках слаживания взводов уничтожат узел связи условного противника в тылу, десантировавшись с использованием вертолетов армейской авиации Ми-8МТШ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в преддверии занятий разведчики изучили порядок посадки, действия в вертолете при возникновении внештатных ситуаций и скрытное десантирование в тыл условного противника.

В ходе практических занятий вновь прибывшие военнослужащие отрабатывают навыки по сбору групп в указанном месте на площадке приземления вертолета, посадке и переброске групп в тыл условного противника посадочным способом в «экстремальных» условиях высокогорной местности в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью. Также вертолетчики и разведчики отрабатывают взаимодействие в единой системе связи при выводе групп в тыл противника, огневом прикрытии с воздуха и их эвакуации, после выполнения поставленных задач..

К практическим полевым занятиям в Закавказье привлечено более 300 военнослужащих и 30 единиц военной техники, в том числе и вертолеты армейской авиации.