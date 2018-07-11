Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание избранному президенту Мексики

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору по случаю избрания президентом Соединенных Штатов Мексики, пожелав ему успехов в этой ответственной деятельности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что налаженные между Арменией и Мексикой дружественные и партнёрские отношения продолжат развиваться и укрепляться во благо двух народов.