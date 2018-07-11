Командованием ЮВО приняты дополнительные меры по защите военнослужащих от тепловых ударов

В связи высокими температурами, установившимися в регионах Юга России (на солнце температура поднимается до 36°С), командование Южного военного округа (ЮВО) принимает дополнительные меры по предотвращению несчастных случаев и защите военнослужащих от тепловых ударов при проведении занятий по боевой подготовке, и несении караульной и гарнизонной службы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, запрещены длительные построения личного состава на открытом воздухе и полевые занятия. В наиболее жаркие часы для военнослужащих спланирован дополнительный отдых в местах, защищенных от прямого воздействия солнечных лучей. Все военнослужащие обеспечены индивидуальными флягами, а в пунктах питания выставлены баки с кипячёной водой.

Специалистами медицинской службы проводится постоянный мониторинг личного состава на предмет выявления начальных стадий перегрева. Со всеми категориями военнослужащих проведены занятия по выявлению симптомов и оказанию первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах, а также общем перегреве организма.

Военнослужащие на военных базах в Южной Осетии, Абхазии, Армении и в Крыму, обеспечены новой облегченной полевой военной формой, разработанной специально для проходящих службу в местностях с жарким климатом.