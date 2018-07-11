Нашлась пропавшая 16-летняя девушка – Ануш Асатрян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

10-го июля о ее пропаже заявилаа ее мать – Джемма Н. По ее словам, дочь вышла из дома утром, в 08.00, и не вернулась. Б;агодаря проведенной сотрудниками полиции оперативной и разъяснительной работе, в тот же день, в 20.30, Ануш Асатрян вернулась и рассказала, что весь день провела в административном районе Шенгавит, с ней ничего особенного не случилось. Готовятся материалы.