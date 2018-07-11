Трамп назвал Германию заложницей российского газа

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода "Северный поток - 2", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он особенно резко критиковал Германию, назвав ее заложницей России.

"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России," - заявил он.

"Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов России, - продолжил он. - Германия находится у них [России] в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание".

Реализация проекта "Северный поток - 2" неприемлема для США, подчеркнул Трамп.