В авиабазу ЮВО в Армении поступили модернизированные истребители МиГ-29

В российскую авиационную военную базу Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Армении, поступила пара многоцелевых легких фронтовых истребителей четвертого поколения МиГ-29.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, самолеты МиГ-29, поставляемые после модернизации в российскую авиационную военную базу, позволяют надежно защищать воздушные рубежи в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ и регулярно выполнять учебные полеты, по нормативам программы боевой подготовки соединения.

Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку самолётов и ввод их в строй, после чего на аэродроме будут выделены специально оборудованные стоянки, в том числе сборно-разборные модули для хранения новой авиационной техники.